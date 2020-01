Brexit – innspurt og maratonstart

utenriks

Då brexitlova til Boris Johnson hadde passert både Underhuset og Overhuset, og kunne sendast til dronninga onsdag, sa statsministeren at Storbritannia hadde kryssa brexit-mållinja.

– No kan vi gå vidare saman og legge åra med splid og bitterheit bak oss, sa statsministeren då det berre var formalitetar som stod att.

Men det skal meir enn ei avstemming og nokre pennestrøk til for å forsone folk som har stått på kvar si side, i tida før og etter folkeavstemminga i 2016. Økonom og spaltist Will Hutton er sterkt kritisk til skilsmissa og er ein av dei som ikkje har tenkt å gi opp. Han skriv i The Guardian at «brexit må møte motstand på alle plan».

Samtykke frå EU

Det er ingen tvil om at det var ein milepæl å få EU-utmeldinga godkjent i Parlamentet. Det er derimot ikkje openbert at det kan reknast som mållinja, sjølv om ein lang og strevsam etappe er over. For å seie det som favoritten til Johnson Churchill, så var det nok heller snakk om «slutten på byrjinga».

Til veka er det EU som skal legge inn ein spurt. Fredag signerte EU-presidentane Charles Michel og Ursula von der Leyen skilsmissepapira, og deretter går det slag i slag.

Onsdag stemmer EU-parlamentet over avtalen som vart inngått i oktober, noko som blir rekna som ein rein formalitet. Dagen etter gir ambassadørane i EU-landa samtykket sitt, og dermed vil den britiske utmeldinga vere eit faktum når fredagen er omme og klokka slår midnatt.

Ein ny fase

Det betyr på ingen måte at det heile er over når britane vaknar laurdag morgon. Brexitnatta er berre starten på ein ny fase. Først då, når dei formelt er ute etter 47 år på innsida, kan britane byrje å forhandle om det framtidige forholdet til unionen.

Skilsmisseavtalen med dei attverande 27 EU-landa inkluderer ein overgangsperiode som varer ut året. På den tida er håpet å få på plass ein handelsavtale. Men det er ein maratonprosess som vanlegvis tar mange år. EU og Canada trong sju år på å komme i mål.

Etterlyser realisme

– Neste fase blir langt meir komplisert å forhandle om enn utmeldingsavtalen. Tidsfristen må føre til eit visst mål av realisme når det gjeld kva som kan oppnåast, seier Stefaan De Rynck. Han er rådgivar for brexitforhandlaren til EU Michel Barnier, som også skal leie dei vidare forhandlingane med britane.

– Då vi forhandla med regjeringa til Theresa May, meinte vi ein overgangsperiode på 21 månader var knapp. Den britiske regjeringa har valt å avgrense tida som er tilgjengeleg. I praksis snakkar vi om sju eller åtte månader med faktiske forhandlingar, seier Dei Rynck.

Rett nok opnar utmeldingsavtalen for å forlenge overgangsperioden med inntil to år, men det er uaktuelt for Johnson. Han sørgde for at brexitvedtaket i det britiske Parlamentet inneheldt eit punkt som gjer ei utsetjing ulovleg.

Fleire forhandlingar ventar

Resultatet kan bli ein mindre omfattande avtale med EU. Ein kan heller ikkje sjå bort frå at britane endrar lova og ber om meir tid likevel. Det har vore mange krumspring så langt i prosessen, så det er ikkje gitt å seie kva som vil skje i dei kommande månadene.

Ein ting som likevel er sikkert, er at når britane skal stå på eigne bein, må dei òg forhandle fram ei rekke avtalar med andre land, både tidlegare koloniar, naboar som Noreg og supermakta på den andre sida av Atlanteren.

President Donald Trump gav nyleg uttrykk for begeistringa si for Johnson – «ein fabelaktig fyr» – og finansministeren hans trur dei blir samde om ein avtale innan årsskiftet.

– Avtalen har høg prioritet hos president Trump, og vi forventar å bli samde med britane i år, noko vi trur vil vere bra både for dei og for oss, sa Steven Mnuchin torsdag.

(©NPK)