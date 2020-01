Bild: Seks skotne og drepne i tysk småby

utenriks

Identiteten til gjerningspersonen og omstenda rundt skytinga er ikkje kjent, og det er heller ikkje kjent kva som var motivet for skytinga.

Ifølgje Focus Online fann skytinga stad inne i ein bygning i Bahnhofstrasse i sentrum av Rot am See, og gjerningspersonen og offera skal ha kjent kvarandre.

Bild skriv at gjerningspersonen og offera var i familie med kvarandre, og at fleire andre vart såra i skytinga.

Politiet i Aalen opplyser at situasjonen er under kontroll, og at ingenting tyder på at fleire gjerningspersonar var involverte i skytinga.

– Vi har arrestert ein mistenkt, seier ein talsmann for politiet i Aalen, Holger Binert, til den tyske kringkastaren n-tv.

– Vi har ikkje opplysningar om fleire mistenkte, legg han til

Rot am See ligg i Baden-Württemberg, rundt 170 kilometer nordvest for München, og småbyen har vel 5.000 innbyggjarar.

(©NPK)