WHO rosar Kina for smittetiltak

Sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus i Verdshelseorganisasjonen omtaler tiltaka frå kinesiske helsestyresmakter som veldig, veldig sterke.

Fråsegna kjem etter at Kina kunngjorde strenge restriksjonar for reisande.

Klokka to natt til torsdag vart all tog- og flytrafikk til og frå Wuhan innstilt, og det same gjeld all kollektivtrafikk i byen. I tillegg vart langdistansebusser og ferjer frå ut av byen innstilte, melde den statlege kringkastaren CCTV.

Reduserer smittefaren

– Tiltaka vil minimere risikoen for at utbrotet blir spreidd internasjonalt, sa Ghebreyesus på ein pressekonferanse ved hovudkontoret til WHO i Genève i Sveits.

Det nye sars-liknande viruset vart først oppdaga i byen med 11 millionar innbyggjarar. Så langt er 17 menneske døde av viruset, som ikkje har fått noko namn.

Talet på smitta har stige til 571 personar, opplyser kinesiske styresmakter torsdag.

Møtest på nytt torsdag

WHO var onsdag samla til krisemøte om situasjonen, men erklærer førebels inga krise. Den avgjerda kan komme torsdag, melder nyheitsbyrået Reuters.

– Dette er ei avgjerd eg ikkje tar lett på, og ei eg berre er førebudd på å ta etter å ha vurdert alle fakta, sa WHO-sjefen.

Dersom virusutbrotet blir erklært ein internasjonale folkehelsekrise, blir det den sjette som er erklært det siste tiåret.

Passasjerar blir kontrollerte

Coronaviruset er påvist i Japan, Filippinane, Sør-Korea, Taiwan, Thailand og USA. Viruset er òg påvis i Hongkong og Macau.

Eit mistenkt tilfelle i Brisbane i Australia vart undersøkt, men viruset vart ikkje påvist.

Ved den internasjonale flyplassen i Sydney vart passasjerar som kom med fly frå Wuhan torsdag, undersøkte då dei kom.

Det er òg innført temperatursjekkar ved utvalde flyplassar i USA.

