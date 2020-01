utenriks

WHO heldt torsdag ein pressekonferanse etter at krisekomiteen i organisasjonen har drøfta situasjonen over to dagar.

Sjølv om det ikkje blir erklært global krise, oppmodar likevel WHO alle land om å vere i beredskap.

Til no er 18 menneske døde i Kina, og det er påvist over 600 smittetilfelle. Kina har isolert fem byar i landet i eit forsøk på å få kontroll over smitten.

