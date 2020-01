Uvêr krev fleire liv i Spania

utenriks

Uvêret feia søndag innover det austlege Spania med vindkast på opptil 27 sekundmeter, enorme bølgjer, snø og iskaldt regn.

Meteorologane seier uvêret var i ferd med å minke onsdag, men Catalonia og Balearene er framleis i høg beredskap.

Kraftig vind og store bølgjer har øydelagt mange butikkar, restaurantar og strandanlegg, og enkelte gater har òg vorte overfløymde i kystbyar.

Blant dei siste offera for uvêret var ein 77 år gammal bonde som mista livet då eit drivhus rasa saman over han under ei haglbye i Andalucía i sør. Onsdag fann politiet dessutan ein omkommen mann i Valencia då dei leita etter ein 67-åring som forsvann då bilen hans vart tatt av springflod.

Vinterstormar er ikkje uvanleg på den spanske middelhavskysten, men landet har dei siste åra opplevd fleire periodar med uvanleg kraftig nedbør.

