USA skjerpar visumreglane for gravide

Alle som blir fødde i USA, har krav på amerikansk statsborgarskap, noko Trump meiner blir utnytta av gravide kvinner som eine og åleine kjem for å føde.

– Ved å stengje dette gapande smottholet, kan vi få bukt med dette omfattande misbruket og skjerme USA mot den nasjonale tryggingsrisikoen det inneber, heiter det i ei kunngjering frå Det kvite hus.

Med dei nye reglane blir det opp til dei amerikanske konsulata å avgjere kva motiv gravide kvinner har for å søkje visum til USA. Korleis dette skal skje, er heilt uklart ettersom konsulattilsette ikkje har høve til å spørje visumsøkjarane om dei er gravide, eller om dei har planar om å bli det.

Gravide som søkjer visum for å få medisinsk behandling i USA, skal likevel behandlast på lik linje med alle andre visumsøkjarar, vel å merke dersom dei kan dokumentere at dei har nok pengar til å betale for behandling og opphald, heiter det.

Dei nye visumreglane trer i kraft alt fredag, opplyser Det kvite hus.

