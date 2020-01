Rapport: Korrupsjonen aukar i G7-land

utenriks

– Frustrasjon med regjeringane og mangel på tillit til institusjonane talar for eit behov for større politisk integritet, seier leiar Delia Ferreira Rubio i Transparency International.

Korrupsjonsindeksen til organisasjonen rangerer land på ein skala mellom null og hundre. Null indikerer ein svært korrupt offentleg sektor.

Dei sju rikaste, demokratiske industrilanda, kalla Group of Seven (G7), scorar dårlegare på den ferske indeksen. Canada fall fire poeng frå 2018, Frankrike og Storbritannia fall med tre poeng og USA mista to poeng i korrupsjonsindeksen.

Det var inga endring for Tyskland og Japan, medan Italia fekk eitt poeng meir.

Transparency International hevdar finansieringa av dei politiske partia, som får store pengesummar, korrumperer det politiske systemet.

– Det hastar for regjeringane å løyse dette problemet, seier Rubio.

USA fall til 69 på rangeringa på indeksen, det lågaste nivået på åtte år.

22 land har gjort det mykje betre på korrupsjonsindeksen mellom 2012 og 2019. Det gjeld land som Estland, Guyana og Hellas.

Canada, Nicaragua og Australia er blant dei 21 landa som har falle betydeleg på indeksen.

