FN-domstol beordrar Myanmar til å forhindre folkemord

utenriks

Domstolen «er av den oppfatning at rohingya-folket i Myanmar framleis er ekstremt sårbare», heiter det i rettsavgjerda som kom torsdag.

Domstolen beordrar Myanmar til å bruke all makt dei har i landet for å forhindre folkemord på rohingya-folket, og understrekar at landet med rettsavgjerda er juridisk forplikta til å gjere dette.

Blant tiltaka Myanmar må treffe, er å sørgje for at militæret i landet ikkje gjennomfører drap og folkemord, og sørgje for at eventuelt bevis for slike handlingar ikkje blir øydelagde.

Myanmar må innan fire månader gi frå seg ein rapport til ICJ om korleis landet har følgt opp avgjerda til domstolen.

Det er Gambia, på vegner av Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC), som har reist saka mot Myanmar. Landet blir skulda for folkemord og krigslovbrot mot den muslimske rohingya-minoriteten i den vestlege delstaten Rakhine.

Den øvste sivile leiaren i Myanmar Aung San Suu Kyi og militæret har avvist skuldingane.

