Ekspertar: Minst eitt år til lungevirus-vaksine er klar

Lungeviruset, som skal ha brote ut på eit dyremarknad i den kinesiske byen Wuhan, har til no ramma 571 menneske og ført til 17 dødsfall, ifølgje kinesiske styresmakter.

GAVI-sjef Seth Berkley seier det «vil ta månader før dei første kliniske testane kan begynne, og minst eit år før vaksinen kanskje kan vere tilgjengeleg for allmenn bruk».

– Den gode nyheita er at forskarar allereie har sekvensert genomet i viruset, noko som har ført til at fleire grupper no har byrja arbeidet med ein vaksine, seier Berkley.

Vaksinar mot coronavirus er òg langt enklare å framstille enn vaksinar mot sjukdommar som til dømes malaria eller hiv, legg han til.

For å få bukt med sjukdommen er all tog- og flytrafikk til Wuhan, ein by med rundt 11 millionar innbyggjarar, innstilt. Det same gjeld kollektivtrafikken i byen.

Coronaviruset er påvist i Japan, Filippinane, Sør-Korea, Taiwan, Thailand og USA. Viruset er òg påvist i Hongkong og Macau.

WHO var onsdag samla til krisemøte om situasjonen, men erklærer førebels ikkje krise. Den avgjerda kan komme torsdag, melder nyheitsbyrået Reuters.

