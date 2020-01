Dottera til ekspresidenten i Angola er sikta for svindel

utenriks

– Isabel dos Santos er sikta for vanstyre og underslag av midlar under tilsetjingsperioden i Sonangol, og er dermed i første omgang sikta for kvitvasking, skadeleg styring, forfalsking av dokument, i tillegg til andre økonomiske lovbrot, opplyser statsadvokat Helder Pitta Blir grodd.

Sonangol er statskontrollerte oljeselskapet i Angola, der dos Santos tidlegare var leiar.

Førre månad sperra angolanske påtalemakter bankkontoane og verdipapira til dos Santos og den kongolesiske ektemannen hennar, Sindika Dokolo.

Gravejournalistsamarbeidet ICIJ har òg publisert ei rekke dokument som skal vise at den 46 år gamle forretningskvinna har sylta ned fleire hundre millionar dollar på kontoar i utlandet. Pengane kjem ifølgje ICIJ frå lån og kontraktar som er gitt til den angolanske staten.

Dos Santos avviser skuldingane i fleire Twitter-meldingar skrivne på både engelsk og portugisisk. Her skuldar ho mellom anna journalistane for løgn.

Magasinet Forbes anslo i fjor at ho var god for ein formue på 2,2 milliardar dollar, som svarer til nesten 20 milliardar kroner.

