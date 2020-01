utenriks

Krisekomiteen i WHO møttest onsdag i Genève for å ta stilling til om dei skal sjå virus-utbrotet som ei internasjonal krise, noko som sjeldan skjer, og som er reservert for svært omfattande og alvorlege epidemiar.

Viruset vart først oppdaga i Wuhan sør i Kina og har til no kravd 17 menneskeliv, alle i Kina.

Fleire hundre har fått påvist smitte, og det er òg oppdaga tilfelle i Japan, Thailand, Sør-Korea, Australia og USA.

(©NPK)