Dei to presidentane møttest onsdag på sidelinja under Økonomiforumet i Davos (WEF).

Etter at USA likviderte den iranske generalen Qasem Soleimani i Bagdad 3. januar, erklærte den irakiske nasjonalforsamlinga at soldatane i den USA-leidde koalisjonen mot IS var uønskte i landet. Statsminister Adel Abdul-Mahdi gjentok erklæringa.

President Barham Saleh meiner det militære samarbeidet må halde fram, ifølgje Det kvite hus.

