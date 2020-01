Trump: – Skulle gjerne møtt Greta Thunberg

utenriks

Fråsegna kom på ein pressekonferanse på Verdens økonomiske forum (WEF) onsdag.

– Eg skulle veldig gjerne møtt henne her, sa den amerikanske presidenten. Men han meinte altså at USA ikkje var riktig adressat for frustrasjonen hennar over at det ikkje blir gjort noko med klimautsleppa. Han seier det er andre land enn USA som er dei verste forureinarane.

– Greta burde rette merksemda mot dei stadane meinte Trump.

Den 17 år gamle klimaaktivisten og skulestreikaren deltar på WEF for andre gong.

