Saudi-Arabia avviser at dei står bak hacking av Washington Post-eigar

Fleire medium har dei siste dagane kopla hackinga til eit tryggingsbrot på ei WhatsApp-melding frå ein av kontoane til kronprins Mohammed bin Salman.

Hackinga av telefonen til Bezos i 2018 førte til at intime bilde av Amazon-gründeren, som også eig avisa The Washington Post, kom på avvege. Den 59 år gamle saudiarabiske journalisten Jamal Khashoggi jobba for avisa då han vart drepen etter å ha gått inn på konsulatet til Saudi-Arabia i Istanbul i Tyrkia 2. oktober 2018.

Førre veke skreiv avisa at FN onsdag vil legge fram ein rapport om den påståtte saudiarabiske hackinga av Bezos. Også The Guardian har knytt WhatsApp-meldingane frå kronprinsen til datainnbrotet.

Ambassaden til Saudi-Arabia i Washington kallar oppslaga «absurde».

– Vi ber om ei etterforsking av desse påstandane, så vi kan få alle fakta på bordet, skriv dei på Twitter.

