Leiar av MC-gjeng kan ha vore mål for Norrköping-eksplosjon

utenriks

Naudetatane fekk melding om hendinga klokka 6.14. Eksplosjonen skjedde innandørs i ein trappeoppgang.

– Eksplosjonen har skjedd i andre etasje i oppgangen, og to leilegheiter har fått store skadar, seier Lennart Ågren ved redningstenesta i Östergötland til nyheitsbyrået TT.

Ifølgje Aftonbladet var målet for sprengladninga som detonerte, ein leiar i motorsykkelgjengen «No Surrender», men politiet vil ikkje kommentere kva som kan vere motivet bak eksplosjonen.

Fleire lettare skadde

Politiet har likevel tidlegare uttalt at dei har mistanke om at fleire tidlegare valdshendingar i Sverige det siste året har vore retta mot MC-gjengen. Sist var dobbeltdrapet utanfor ein nattklubb i Norrköping 5. desember.

Sprengladninga som detonerte i ein trappeoppgang i bustadblokka, øydela døra til ei leilegheit i andre etasje. Ei anna dør vart òg øydelagt, seier ein nabo til avisa.

Bebuarane i bustadblokka vart evakuerte som følgje av eksplosjonen. Fleire personar fekk lettare skadar, ifølgje politiet.

– Det er ingen alvorlege skadar, og vi har fått ut alle, seier Lennart Ågren ved redningstenesta i Östergötland til nyheitsbyrået TT.

I samband med hendinga den nasjonale bombegruppa til svensk politi til Norrköping for å gjere undersøkingar på staden. Politiet etterforskar hendinga som mellom anna drapsforsøk.

Fleire eksplosjonar

Det har vore fleire eksplosjonar i ei rekke bustadområde i Sverige den siste veka.

Seinast ved midnatt natt til onsdag eksploderte ein moped som var parkert utanfor eit hus i Malmö, og natt til tysdag vart ein person skadd og rundt 50 personar evakuerte etter to kraftige eksplosjonar i to bustadblokker i Husby og Kista nordvest for Stockholm.

Svensk politi opplyste at dei undersøkjer om eksplosjonane har samanheng med sprengladningen som gjekk av utanfor ei bustadblokk i Östermalm i Stockholm førre veke. Ingen vart skadde i den eksplosjonen.

