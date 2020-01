Kjent gravejournalist sikta i Brasil

utenriks

Greenwald er del av ein kriminell organisasjon, heitte det i ei fråsegn frå den føderale påtalemakta i Brasil tysdag.

Bakgrunnen for saka er materiale som i fjor vart publisert av nettstaden The Intercept, der Greenwald har ei sentral rolle. Nettstaden hadde fått tilgang til krypterte chattemeldingar som gav inntrykk av eit samarbeid mellom påtalemakta og ein dommar då tidlegare president Luiz Inacio «Lula» da Silva vart dømt for korrupsjon.

Etterforskinga av Lula var del av den gigantiske korrupsjonssaka som blir kalla «Operasjon bilvask». Dommen gjorde at Lula ikkje kunne delta i presidentvalet i 2018, som vart vunne av sterkt høgreorienterte Jair Bolsonaro.

Dommaren som tilsynelatande samarbeidde med påtalemakta for å hindre Lula i å stille til val, Sergio Moro, er i dag justisminister i regjeringa til Bolsonaro.

Påtalemakta meiner Greenwald ikkje berre tok imot chattemeldingene frå hackarar – men at han medverka til datatjuveri. Siktinga må bli godkjent av ein dommar sidan Høgsterett i Brasil tidlegare har nedlagt forbod mot etterforsking av Greenwald av omsyn til kjeldevernet.

Greenwald sjølv kallar siktinga eit angrep på pressefridommen. Amerikanaren er tidlegare kjent som den første som publiserte artiklar om den amerikanske dataovervakinga basert å informasjon frå varslaren Edward Snowden.

