Eksplosjon i bustadblokk i Norrköping

Naudetatane fekk melding om eksplosjonen klokka 6.14 onsdag morgon. Eksplosjonen skjedde innandørs i ein trappeoppgang, og det er synlege skadar i oppgangen.

– Eksplosjonen har skjedd i andre etasje i oppgangen, og to leilegheiter har fått store skadar, seier Lennart Ågren ved redningstenesta i Östergötland til nyheitsbyrået TT.

Fleire lettare skadde

Personane som bur i bygningen, er evakuerte. Fleire personar har fått lettare skadar.

– Det er ingen alvorlege skadar, og vi har fått ut alle, seier Lennart Ågren ved redningstenesta i Östergötland til nyheitsbyrået TT.

I samband med hendinga er den nasjonale bombegruppa til svensk politi på veg til Norrköping for å undersøkje staden der eksplosjonen skjedde.

Politiet etterforskar hendinga som mellom anna drapsforsøk.

Fleire eksplosjonar

Det har vore fleire eksplosjonar i ei rekke bustadområde i Sverige den siste veka.

Seinast ved midnatt natt til onsdag eksploderte ein moped som var parkert utanfor eit hus i Malmö, og natt til tysdag vart ein person skadd og rundt 50 personar evakuerte etter to kraftige eksplosjonar i to bustadblokker i Husby og Kista nordvest for Stockholm.

Svensk politi opplyste at dei undersøkjer om eksplosjonane har samanheng med sprengladninga som gjekk av utanfor ei bustadblokk i Östermalm i Stockholm førre veke. Ingen vart skadde i den eksplosjonen.

