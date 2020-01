Senatsleiar McConnell la fram riksrettsreglar

utenriks

Det er planlagt tolv timar lange daglege økter når riksrettssaka mot president Donald Trump startar denne veka.

McConnell legg tysdag fram eit forslag om at kvar side i saka får 24 timar spreidd over to dagar til å framføre opningsinnlegga sine. Forslaget blir lagt fram for votering tysdag. Sidan Republikanarane har fleirtal i Senatet, er det venta at tidsplanen til McConnell blir vedtatt.

Dersom det skjer, byrjar opningsinnlegga klokka 13.00 lokal tid i Washington og blir avslutta etter midnatt kvar dag.

Demokratane var raskt ute med å fordømme forslaget.

– Etter å ha lese forslaget er det klart at senator McConnell er fast bestemd på å gjere det vanskelegare å få vitne og få lagt fram dokument i saka, seier demokraten Chuck Schumer, som leiar mindretalet i det amerikanske Senatet. Han meiner forslaget har til hensikt å rushe saka og kallar det skammeleg.

