Prins Harry har reist til Canada

utenriks

Prinsen landa i Vancouver måndag kveld lokal tid. Før han drog frå Storbritannia, hadde han deltatt på eit møte med britiske og afrikanske investorar i London. Det var venta å vere det siste offisielle oppdraget til prins Harry som arbeidande medlem av kongefamilien, skriv Daily Telegraph.

Avisa skildrar reisa som symbolsk sidan den kjem berre to dagar etter at Buckingham Palace i ei kunngjering kunngjorde at prins Harry og hertuginne Meghan ikkje lenger skal bruke tittelen «kongeleg».

Harry droppa middagen med dei besøkande afrikanske leiarane på Buckingham Palace for å ikkje overskygge broren William, som var vert for arrangementet, skriv Daily Mail.

Avisa viser òg bilde av Meghan som går tur med sonen til paret og to hundar utanfor heimen i Vancouver.

Meghan og Harry kunngjorde 8. januar at dei ønsker seg meir sjølvstende utan kongelege plikter, og at dei vil veksle på å bu mellom Storbritannia og Canada. Årsaka er den kraftige og til tider svært negative merksemda frå britisk presse.

I ein tale søndag til stiftinga Sentebale sa Harry at dei ikkje følte dei hadde noko anna val enn å gi opp den kongelege posisjonen og pliktene sine.

Harry, som framleis er den sjette i arverekkefølgja til den britiske trona, hadde måndag eit 20 minutt langt uformelt møte med statsminister Boris Johnson.

Johnson seier heile landet ønsker Harry and Meghan alt godt i framtida.

(©NPK)