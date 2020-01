Fire røykfrie veker reduserer risiko ved operasjonar

utenriks

Studien grunngir kvifor det kan lønne seg å utsetje mindre eller mindre viktige operasjonar for folk som røykjer, slik at dei får moglegheita til å slutte før operasjonen skal gjennomførast.

Røykjestopp gir betre blodomløp, slår forskarane bak WHO-rapporten fast. I samband med ein operasjon, kan det òg bidra til færre komplikasjonar og gi langt betre resultat, som styrkt hjartefunksjon og raskare leking av sår.

Studien viser at for kvar ekstra røykfrie veke som blir lagt til dei fire, aukar sjansen for betring med 19 prosent.

Studien peikar på at giftstoffa i sigarettar kan bidra til lågt oksygennivå og auka risiko for hjartesjukdommar. Røyking kan òg svekkje immunforsvaret. Berre ein enkelt sigarett kan svekkje evna kroppen har til å lækjast etter ein operasjon, står det i rapporten.

WHO meiner alle land bør ha opplegg og kampanjar knytt til røykjeslutt som ein del av helsesystemet sitt for å auke medvitet til folk og hjelpe dei med å legge frå seg røyken.

