Erstatning til passasjerar etter SAS-streiken kan komme opp for EU-domstol

utenriks

I den sju dagar lange streiken i mai i fjor måtte flyselskapet innstille nærare 4.000 flygingar. Mange reisande har i etterkant bede om erstatning frå flyselskapet.

I slutten av august slo det svenske svaret på transportklagenemnda fast at passasjerane ikkje hadde rett på erstatning. Årsaka var at flyselskapet ikkje må betale for forseinkingar som følgje av «ekstraordinære omstende», ifølgje EUs flypassasjerforskrift.

Men no har tingretten i Attunda i Sverige bede ein EU-domstol komme med ei såkalla klargjering om tolkinga av «ekstraordinære omstende». Tingrettsdommar Johan Nordin meiner det er svært sannsynleg at EU-domstolen kjem til å gjere dette.

Årsaka til at tingretten har bede om ei klarering, er at EU-domstolen ikkje har teke noka rettleiande avgjerd om streik utgjer eit «ekstraordinær omstende».

Avgjerda kan i tillegg til å få konsekvensar for dei SAS-passasjerane som vil ha erstatning etter streiken, få konsekvensar for flyreisande i heile EU.

Det er venta at det vil ta nokre månader før EU-domstolen behandlar saka frå Attunda tingrett.

Transportklagenemnda i Noreg har òg avslått kravet om kompensasjon for SAS-kundar etter streiken.

