Ekssjefen i Interpol dømt til over 13 år i fengsel i Kina

Ein kinesisk domstol opplyste tysdag at han òg er dømd til å betale ei bot på 2 millionar yuan, tilsvarande 2,6 millionar kroner.

I sommar sa Meng seg skuldig i å ha fått om lag 19 millionar kroner i mutingar medan han høvesvis var viseminister for offentleg tryggleik og sjef for det maritime politbyrået i Kina i perioden mellom 2005 og 2017.

Ifølgje kunngjeringa frå Folkedomstolen i Tianjin kjem ikkje Meng til å anke dommen. Han gir òg opp at han har tilstått alle fakta i saka.

Meng sa opp stillinga som øvste sjef for Interpol i oktober 2018 etter å ha vorte arrestert i heimlandet under eit besøk. Han og familien var då busette i Frankrike, der Interpol har kontora sine.

Få dagar tidlegare hadde kona hans meldt han sakna. I fjor fekk ho politisk asyl i Frankrike etter at ho uttrykte frykt for at ho og dei to barna til paret kunne bli prøvd kidnappa.

Meng har i samband med saka òg vorte ekskludert frå det kinesiske kommunistpartiet. Den tidlegare Interpol-toppen er blant ei rekke kinesiske toppolitikarar som har vorte dømde til lange fengselsstraffer etter at Xi Jinping kom til makta. Presidenten starta tidleg ein omfattande kamp mot korrupsjon, men kritikarane til Xi meiner at dei eigentlege måla hans er å bli kvitt politiske motstandarar.

