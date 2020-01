EU-land samde om å patruljere Hormuzsundet

utenriks

Frankrike, Tyskland, Italia, Nederland, Danmark, Belgia, Portugal og Hellas gav måndag uttrykk for politisk støtte til operasjonen, som skal ha hovudkvarter i Abu Dhabi.

Ein nederlandsk fregatt blir etter planen først ut, og den vil ifølgje ei fransk tryggingskjelde starte patruljering i slutten av februar. Frankrike, Danmark og Hellas har òg vedtatt å delta med marinefartøy i området.

EU distanserer seg med operasjonen sin frå USA, som skuldar Iran for true skipstrafikken gjennom det 33 kilometer breie Hormuzsundet og som forgjeves har bedt europeiske land om å bidra til ein flåtestyrke som skal patruljere området. Berre Storbritannia har sagt ja.

Noreg fekk ein førespurnad om å delta i den USA-leidde flåtestyrken i juli i fjor, men har eit halvt år seinare framleis ikkje gitt noko svar.

– Det har ikkje vore aktuelt for oss å respondere på han. Vi er eigentleg ganske godt engasjert ute, både i Afghanistan og Irak, pluss at vi er til stades i Baltikum. Så førebels har vi vurdert at vi er til stades ganske mange stader, sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til Klassekampen 8. januar.

