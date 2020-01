Utanriksministeren i Iran droppar Davos

utenriks

Det årlege møtet i den sveitsiske alpebyen samlar politikarar, næringslivsleiarar, aktivistar og kjendisar frå heile verda.

– Dei endra det opphavlege programmet som dei hadde for han, programmet som det var semje om, og så kom dei med noko anna, sa talsmannen til departementet Abbas Mousavi på ein pressekonferanse i Teheran måndag, dagen før starten på Davos-møte.

– Uansett så blir det dessverre ikkje noka reise, la han til.

Zarif skal ha fått ein personleg invitasjon til Davos, og han og arrangørane vart deretter samde om kva arrangement han skulle delta på, ifølgje iranske styresmakter.

President Donald Trump i USA er blant Davos-deltakarane i år, og med avbodet frå Zarif blir det ikkje noko ope oppgjer mellom dei to.

USA nekta nyleg å utskrive visum til Zarif. Dermed kunne han ikkje delta på eit møte i Tryggingsrådet i FN som planlagt.

Forholdet mellom USA og Iran har forverra seg kraftig etter at Trump i 2018 varsla at USA trekker seg frå atomavtalen. den amerikanske likvideringa av den iranske generalen Qasem Soleimani i nabolandet til Iran Irak den 3. januar, førte til ein endå meir spent situasjon som fekk mange til å spekulere i om det ville bryte ut full krig mellom dei to landa.

