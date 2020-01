Riksrettssaka mot Trump startar i Senatet

utenriks

Riksrettssaka mot Trump kom formelt i gang i Senatet torsdag førre veke, men rettsforhandlingane byrjar først tysdag denne veka.

Det er venta at Trump vil bli frikjent i Senatet, der Republikanarane har fleirtal med 53 senatorar. Demokratane har 45 representantar. To senatorar er uavhengige.

Presidenten sjølv blir ikkje venta å møte i Senatet. Same dag som riksrettssaka blir tatt opp att der, står han etter planen på talarstolen under toppmøtet i Verdens økonomiske forum (WEF) i Davos i Sveits.

Senatet tar opp att riksrettssaka etter å ha fått den oversendt frå Representanthuset, der Demokratane har fleirtal. Fleirtalet i Representanthuset vedtok i desember å stille Trump for riksrett.

Køyrereglar

Kamp om køyrereglar blir venta å prege starten på saka. Så langt har ikkje fleirtalsleiar Mitch McConnell i Senatet kasta lys over korleis saka vil skride fram, eller korleis den vil skilje seg frå førre riksrettssak som var mot president Bill Clinton i 1999.

– Presidenten fortener ei rettferdig rettssak. Det amerikanske folket fortener ei rettferdig rettssak. Så la oss få i stand ei rettferdig rettssak, seier demokraten Jason Crow, ein av dei sju kongressmedlemmene som er utnemnde som aktor.

Mykje på spel

Synet på kva som kan kallast rettferdig er like omstridt som det spørsmålet om i kva grad presset frå Trump på Ukraina bør føre til dom og tap av presidentembetet. Enormt mykje står på spel, med den historiske tydinga på lagnaden til Trump-presidentskapen, president- og kongressvalet seinare i år, og framtida for kommande riksrettsprosessar mot presidentar.

Uansett kva som kjem til å skje i Senatet, vil Trump vere riksrettstiltalt for alltid, har Nancy Pelosi, fleirtalsleiar i Representanthuset, sagt. Advokatane til Trump har slått tilbake med å svare at viss dei vinn fram, inneber det at «det for alltid også vil bety frifinning».

– Det er oppgåva som ligg føre oss, sa advokaten til Trump, Robert Ray, søndag.

Forsmak

Ein liten forsmak kom søndag då advokatane til Trump presenterte eit innleiande skriftleg svar på tiltalen. Vedtaket om å tiltale han er ugyldig, og det er eit farleg angrep på retten det amerikanske folk har til fritt å velje presidenten sin, skreiv dei. Sludder, svarte demokratane.

Demokratane har sjølve lagt fram ein smakebit av argumenta sine. I eit 111 sider langt dokument samlar Representanthuset trådane frå vitneavhøyr og forklaringar så langt i riksrettsprosessen og hevdar at det er overveldande bevis for at Trump er skuldig.

– Trump er eit offer

Det einaste som er sikkert er at ein under rettssaka i Senatet vil få høyre argumenta til demokratane om at Trump misbrukte makt og hindera Kongressen i det han la press på Ukraina for å få hjelp til å granske Biden, som kan bli motkandidaten hans i presidentvalet seinare i år.

Frå Det kvite hus er det venta at senatorane får høyre at Trump ikkje braut nokon lover, at riksrettssaka er basert på grunnlause argument, og at Trump er offer for demokratar som ønsker å velte sjansen hans til attval.

Senatorane må kanskje vere opptil seks timar dagleg på riksrettssaka, bortsett frå søndagar då dei har fri, for å jobbe for den upartiske rettferda som dei er forplikta til å følgje.

