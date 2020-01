utenriks

Leiarkollegiet til avisa skriv at dei to er dei best eigna kandidatane til å verkeleggjere nye idear og sikre stabilitet i USA. Warren blir omtalt som «det radikale» og Klobuchar som «det realistiske» valet.

Avisa hyllar den «seriøse tilnærminga» Warren har til taktisk planlegging medan Klobuchar blir omtalt som ei effektiv og moderat stemme med evne til å sameine partiet.

Leiarkollegiet består av 15 medlemmer og er uavhengig av det redaksjonelle arbeidet til avisa.

