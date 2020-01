utenriks

Etter å ha opplevd månader med svært øydeleggjande brannar, vart både hovudstaden Canberra og Melbourne ramma av nytt ekstremvêr måndag.

I Melbourne fall det søndag kveld hagl på storleik med golfballar. Mens i Canberra vart folk bedne om å flytte bilar vekk frå tre og straumleidningar som følgje av kraftig vind.

I helga feia òg ein massiv støvstorm over byar i den vestlege delen av New South Wales. Innbyggjarar fortel at det vart heilt mørkt midt på dagen.

(©NPK)