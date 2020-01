Egypt forlengjer unntakstilstand

utenriks

Utan forlenginga ville unntakstilstanden ha gått ut om ei veke.

Egypt innførte unntakstilstand i april 2017 etter at over 40 personar vart drepne i eit terrorangrep mot to koptiske kyrkjer.

Det er no ni år sidan Hosni Mubarak vart tvinga til å gi frå seg makta som følgje av folkeopprøret mot det autoritært styret. Han styrte landet ved hjelp av ein unntakstilstand som varte i fleire tiår.

Unntakstilstanden gir politiet utvida fullmakt til å arrestere og halde folk fengsla, samtidig som ytringsfridommen og forsamlingsfridommen er sterkt avgrensa.

