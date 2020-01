utenriks

Dei amerikanske Global Hawk skal, som namnet tilseier, overvake land og sjø med eit haukeblikk.

– Dei gir oss moglegheit til å sjå meir, dei kan flytte seg over store avstandar, og for første gong skal alle dei allierte stå for drift av dronar i fellesskap, sa Stoltenberg på ein seremoni på den italienske flybasen Sigonella fredag.

Gjennom året kjem det ytterlegare tre dronar, slik at flåten blir på fem ubemanna overvakingsfly.

(©NPK)