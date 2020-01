Vulkanutbrot på Filippinane – mange tusen evakuerte

utenriks

Fleire arbeidsplassar og skular òg stengde.

Det er så langt ikkje meldt om nokon døde eller skadde som ei direkte følgje av utbrotet frå Taal-vulkanen, som starta søndag. Men ein mann omkom i ei trafikkulykke som kan ha kome av dårleg sikt.

Ifølgje politiet har meir enn 13.000 innbyggjarar flytta seg til evakueringssenter i provinsane Batangas og Cavite, men styresmaktene reknar med at fleire hundre tusen vil bli evakuerte dei neste dagane.

Vulkanen, som ligg på ei øy i ein innsjø rundt 60 kilometer sør for Manila, spydde søndag damp, oske og småstein 10–15 kilometer opp i lufta, ifølgje Filippinanes seismologiske institutt.

Kansellerte flygingar

Oskeskyer har blåst meir enn 100 kilometer nordover og nådd hovudstaden. Dette førte til at hovudflyplassen i landet i ein periode vart tvinga til å stengje, og over 240 internasjonale og innanlandske flygingar vart kansellerte. Eit teppe av oske har òg lagt seg over by og natur, der både vegar, hus, bilar, tre og annan infrastruktur er dekt.

Flyplassen har måndag formiddag delvis tatt opp att drifta. Fleire av flya som har vore oskefast på flyplassen i Manila, vil vere klare til avgang etter dei har vorte reinsa for oske og styresmaktene er trygge på at vinden blæs i riktig retning, opplyste sjefen for flyplassen Ed Monreal på ein pressekonferanse.

Fryktar fleire utbrot

Ifølgje det seismologiske instituttet fløymde det lava ut av vulkanen tidleg måndag, og oske- og damputsleppa har gått noko tilbake. Det er vanskeleg å føreseie når utbrotet vil stoppe.

Instituttet har heva farenivået til fire, noko som betyr at det kan komme eit farleg utbrot innan timar eller dagar. Dei har sidan søndag registrert minst 144 vulkanske jordskjelv.

– Slik intens seismisk aktivitet indikerer truleg ei kontinuerleg magmatisk inntrenging under Taal, noko som kan føre til fleire utbrot, heiter det i ei fråsegn frå instituttet.

Taal-vulkanen er Filippinanes nest mest aktive og ein populær utfartsstad. Sist gong vulkanen hadde utbrot, var i 1977. Sidan 1572 har den hatt 33 utbrot.

(©NPK)