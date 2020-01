Tidlegare pave Benedikt taler for sølibat for prestar

utenriks

Tematikken inngår i ei ny bok paven har skrive saman med den konservative kardinalen Robert Farah. Kardinalen er leiar for Vatikanets liturgiske kontor og har i det stille vore kritisk til pave Frans.

Boka blir gitt ut samtidig som paven vurderer å tillate at gifte menn blir ordinert som katolske prestar for å bøte på prestemangelen.

Benedikts deltaking i ordskiftet er uvanleg sidan han lova å vere «gøymd frå verda» og vise respekt for den nye paven då han trekte seg tilbake i 2013. Boka kan reknast som eit forsøk på å påverke paven, og den kan skape uro mellom dei to som no lever fredeleg side om side i Vatikanet.

Pave Frans har tidlegare uttrykt forståing for at fleire av biskopane rundt Amazonas ber om lov til å ordinere gifte prestar. Her er prestemangelen stor, og det kan gå fleire månader utan at dei truande har ei messe å gå til. Han har understreka at sølibatet er ein tradisjon og ingen doktrine, og at prestane i spesielle tilfelle kan ha grunn til å endre praksisen.

I Benedikts bok blir temaet omtalt i ei lærd og teologisk form, med mange bibelske referansar og det han meiner er eit nødvendig grunnlag for å forstå sølibatet, som skriv seg heilt tilbake til tida til apostlane.

