Omfattande skadar på bustadblokk etter eksplosjon i Stockholm

utenriks

Det er ikkje komme meldingar om at nokon vart skadde i hendinga.

Omtrent 30 personar er evakuerte til ein nærliggjande skule, og området er avsperra, skriv den svenske avisa Aftonbladet.

Eksplosjonen skjedde rundt klokka eitt natt til måndag, og kunne høyrast fleire kilometer unna. Bygget har fått store skadar, særleg i trappeoppgangen og i første etasje. Fleire ruter er òg smadra.

Politiet opplyser at dei så langt ikkje har fått klarleik i kva som har skjedd.

– Vi anslår at eksplosjonen har skjedd i eller i nærleiken av blokka, men den nøyaktige staden er framleis uklar. Det er skadar på køyretøy som er parkert i nærleiken, men det er sannsynlegvis ikkje i dei eksplosjonen har skjedd, seier pressetalsmannen til Stockholm-politiet Mats Eriksson.

Bombeteknikarane til politiet undersøkjer hendinga, og vil vere på staden utover dagen, skriv nyheitsbyrået TT.

Også i Uppsala, nord for Stockholm, skjedde det natt til måndag ein eksplosjon. Heller ikkje her er det meldt om personskadar. Politiet veit ikkje om det er nokon samanheng mellom dei to eksplosjonane.

(©NPK)