Ny statsminister tatt i eid på Malta

Joseph Muscats stabssjef og to ministrar trekte seg i november i samband med etterforskinga av drapet på gravejournalisten Daphne Caruana Galizia i oktober 2017. Etter omfattande press og med ei EU-gransking hengande over seg, varsla Muscat 1. desember at han ville gå av på nyåret.

Caruana Galizia, som mellom anna skreiv om dei såkalla Panama Papers og avdekte og kjempa mot korrupsjon i heimlandet, vart drepe av ei bilbombe.

Dei etterlatne har kravd at også Muscat blir etterforska for mogleg innblanding i drapet.

