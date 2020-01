Iran avviser å ha loge – protestane held fram

utenriks

Måndag samla folk seg på nytt i gatene i Irans hovudstad for å demonstrere mot dei islamske leiarane i landet, og igjen vart det observert opprørspoliti i gatene, fortel Reuters.

Fleire videoar frå demonstrasjonane dagar før sirkulerer på nettet. Dei ser ut til å vise at demonstrantar i Teheran blir møtt med tåregass og at minst éin person vart skadd.

Det eine opptaket viser ei kvinne som lèt etter seg eit blodspor på bakken medan ho blir boren bort. Menneska rundt henne ropar at ho har vorte skoten med skarp ammunisjon i beinet.

Politiet i Teheran avviser likevel at det har vorte skote mot demonstrantane.

– Dei har fått ordre om å vera tilbakehaldne, peikar politisjef Hossein Rahimi på i ei fråsegn som måndag vart lagt ut på nettsida til iransk TV, ifølgje Reuters.

Videoane er sende til ei menneskerettsgruppe i New York, Center for Human Rights in Iran, og APS ekspertar meiner dei er ekte. Dei viser òg at demonstrantar flyktar etter at ein tåregassbehaldar landar midt mellom dei. Folk hostar og spyttar medan dei prøver å komme seg unna gassen. Ei kvinne ropar: – Dei skaut tåregass mot folk! Azadiplassen! Død over diktatoren!

Trump flyttar fokus

Dei siste dagane har Trump-administrasjonen valt å snakke mindre om grunngivinga for USAs likvidering av den iranske generalen Qasem Soleimani den 3. januar, og i staden vendt merksemda mot iranske protestar mot prestestyret. President Donald Trump har mellom anna tvitra ei åtvaring mot iranske leiarar om ikkje å angripe fredelege demonstrantar.

USAs nasjonale tryggingsrådgivar Robert O'Brien har antyda at USA ser dette som eit høve til å auke presset på Irans leiarar, som allereie er under enormt press som følgje av dei amerikanske sanksjonane mot landet.

Også forsvarsminister Mark Esper synest no å vere meir opptatt av å få søkjelyset over på demonstrasjonane i Iran enn å forklare Trumps fråsegn om at Soleimani vart drepen fordi han utgjorde ein umiddelbar trussel mot livet til mange amerikanarar.

– Du kan sjå at det iranske folket står opp og forsvarer retten sin, håpet sitt for ei betre regjering, eit anna regime, seier Esper i samband med protestane som har brote ut etter at Iran innrømte å ha skote ned eit ukrainsk passasjerfly ved eit uhell sist onsdag. Alle dei 176 personane om bord omkom, dei fleste var iranarar eller iransk-canadiarar.

– Ingen laug

Drapet på Soleimani utløyste ei skarp opptrapping i spenningsnivået mellom Iran og USA, som i turen sin ser ut til å ha medverka til at passasjerflyet vart skote ned.

Iranske styresmakter slit no med å forklare kvifor det tok tre dagar før dei innrømte at flyet vart skote ned av eit iransk luftvernsmissil få minutt etter at det tok av frå Teheran onsdag morgon.

I Iran er mange rasande både på grunn av nedskytinga og handteringa til styresmaktene. Men iranske styresmakter held fast på at dei aldri prøvde å skjule sanninga.

– I desse sorgfulle dagane er det retta mykje kritikk mot relevante tenestemenn og styresmakter … nokre tenestemenn vart til og med skulda for å ha loge og for ein dekkoperasjon, men, med det var ikkje tilfelle, seier talsmannen til regjeringa Ali Rabiei til iransk fjernsyn måndag.

Iranske leiarar har forklart nedskytinga med at Iran var i høg beredskap i frykt for at USA kom til å gå til angrep etter dei iranske rakettangrepa mot USAs basar i Irak natt til onsdag. Ein soldat skal ha trudd at Boeing-flyet var ein amerikansk kryssarrakett, og han skal berre ha hatt sekund på seg til å reagere.

Etterlyser grunngiving

Både i USA og europeiske land har politikarar etterlyst grunngivinga for likvideringa av Soleimani, som leidde elitestyrken i den iranske Revolusjonsgarden. Det er no halvanna veke sidan han og fleire irakiske militsleiarar vart drepne i eit målretta droneangrep ved flyplassen i Bagdad.

Drapet på Soleimani vart gjennomført samtidig som Trump var under stort press som følgje av riksrettsprosessen mot han i Kongressen, og det har vore spekulert på om angrepet skulle bidra til å ta merksemda bort frå riksrettsprosessen.

Også Noregs utanriksminister Ine Eriksen Søreide (H) har bedt USA om ei forklaring på kvifor Soleimani vart likvidert. I vente på grunngivinga har Noreg førebels ikkje fordømt drapet.

(©NPK)