Ekspert: Ikkje eit levedyktig alternativ å flytte australske koalaer til New Zealand

Fleire tusen har skrive under på ein underskriftskampanje om å flytte koalabjørnar frå Australia til nabolandet New Zealand, som følgje av dei massive brannane som har herja i landet dei siste månadene.

– Koalaene er funksjonelt utrydda i Australia og kan blomstre i New Zealand, som mange andre australasiatiske artar gjer, heiter det i kampanjen som måndag er underskriven av meir enn 6.500 personar.

– Dei vil ikkje øydeleggje det lokale økosystemet vårt, sidan koalabjørnar typisk lever i opne eukalyptusskogar og blada på desse trea utgjer mesteparten av dietten, heiter det vidare.

Ikkje uproblematisk

Men å introdusere ein eksotisk art for ein ny stad er ikkje uproblematisk – og kan påverke både andre dyr og miljøet generelt, ifølgje Dr. Valentina Mella frå det naturvitskaplege fakultetet ved Universitetet i Sydney.

– Australia og New Zealand har utvikla seg i isolasjon over millionar av år, og dyr som lever i desse landa har utvikla ulike tilpassingsmåtar for å kunne overleve i det spesifikke habitatet sitt, seier ho.

I kampanjen blir det understreka at New Zealand har nærare 300 kvadratkilometer med eukalyptusskog slik som i Australia, men Mella peikar på at koalaer berre et frå ei avgrensa mengde tresortar, og innanfor desse kanskje berre nokre få føretrekte tre eller til og med spesifikke blad, basert på nivået av næringsstoff og giftstoff dei inneheld.

– Når det å flytte individuelle koalaer har vore vanskeleg i Australia, der dei naturleg har utvikla seg, vil det heilt sikkert bli ein katastrofe på New Zealand, seier ho.

100.000 kvadratkilometer brent ned

Å introdusere australske artar til New Zealand har òg gitt utilsikta konsekvensar før. Etter at pungrotter vart importerte i 1850-åra for å etablere ei pelsnæring i landet, eksploderte populasjonen, og dei blir i dag sett på som skadedyr.

I Australia er meir enn 100.000 kvadratkilometer land brent ned sidan skogbrannsesongen starta i september i fjor. Minst 26 personar har omkomme, og fleire tusen heimar har vorte øydelagde. Det er antatt at over 1 milliard dyr har vorte drepne i branninfernoet.

