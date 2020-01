utenriks

Calhoun, som har sete i Boeing-styret sidan 2009, vart i oktober styreleiar etter at tidlegare konsernsjef Dennis Muilenburg vart fråtatt vervet.

Muilenburg vart sparka som toppsjef i desember. Han vart sagt opp etter to flyulykker der over 300 menneske mista livet, og dessutan ein mislykka tur for romfartøyet Starliner.

Fleire hundre av det bestseljande flyet til selskapet, MAX-flya, vart sette på bakken hos flyselskap verda over etter dei to flyulykkene.

