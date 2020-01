Svensk studie: Søvnmangel kan skade hjernen

utenriks

Forskarane har undersøkt kva som skjedde med 15 menn med ein snittalder på 22 år når dei fekk normal søvn éi natt, for så å bli nekta søvn den nesten.

Etter den søvnlause natta hadde forsøksdeltakarane 17 prosent meir tau-protein i blodet. Tau-protein har vorte knytt til ei rekke sjukdommar i sentralnervesystemet, mellom dei Alzheimers.

– Dei som seier at «ein kan sove når ein er gammal», tar feil, seier Christian Benedict, som er førsteamanuensis i nevrovitenskap ved universitetet i Uppsala, til TT.

Ikkje krise for småbarnsforeldre

Studien antydar at regelmessig søvnmangel kan påverke helsa av hjernen negativt på lang sikt.

Forbigåande søvnmangel, som gjerne blir opplevd av småbarnsforeldre og skiftarbeidarar, er likevel inga krise, ifølgje Benedict:

– Studien viser tydeleg at søvn spelar ei viktig rolle, men ein bør ikkje få panikk. Søvn er éin del av reknestykket, som består av mange, mange variablar.

Treng fleire studiar

Forskarane er ikkje sikre på om den høge tau-protein-førekomsten kjem av at proteinet berre kjem frå hjernen og hamnar i blodet, eller om dei òg speglar høgare taunivå i hjernen.

Det er òg uvisst om resultata vil vere like for kvinner. Forsøket er verken gjort på kvinner, eldre eller menneske med søvnapné.

Det trengst derfor fleire studiar.

– Studiar over lengre tid kan forhåpentlegvis også gi oss innsikt i om ein kan prøve å betre søvnmønsteret sitt tidleg i livet for å minske risikoen for Alzheimers og andre demenssjukdommar, seier forskar Jonathan Cedernaes, som har leidd studien, i ei pressemelding.

