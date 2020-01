Over 80 drepne i angrep i Niger, ifølgje forsvarsdepartementet

utenriks

Angrepet på torsdag skjedde i småbyen Chinagodrar, berre 11 kilometer frå den urolege grensa til Mali.

Inga gruppe har førebels tatt på seg ansvaret for det kraftige angrepet, men ytterleggåande islamistar blir mistenkte for å ha stått bak. Angrepet skjer berre ein månad etter at Niger vart ramma av eit veldig angrep frå ei IS-tilknytt gruppe i Sahel-regionen.

Då vart over 70 soldatar drepne i det som vart skildra som eit stort tilbakeslag i kampen mot ytterleggåande islamistar i Sahel-regionen, ein kamp som også Noreg har engasjert seg i.

Manglar sidestykke

Ikkje sidan jihadistar byrja å angripe mål i Niger i 2015, har landet opplevd så blodige angrep.

– Det har vore ein skakande auke i terrorangrep mot sivile og militære mål dei siste månadane, sa utsendinga til FN for Vest-Afrika og Sahel, Mohamed Ibn Chambas, til Tryggingsrådet onsdag.

Ifølgje oversikta frå FN vart over 4.000 menneske drepne i terrorangrep i Burkina Faso, Mali og Niger i fjor, fem gonger så mange som i 2016.

Dette kjem i tillegg til at tusenvis av sivile er drepne og millionar drivne på flukt sidan jihadistopprøret starta i Mali i 2012.

Militærbasar har i aukande grad vorte gjenstand for angrep frå opprørarane, som for kvart angrep har bygd opp arsenala sine med våpen og køyretøy.

Franske soldatar

Analytikarar peikar på at opprørarane synest å ha vorte både meir offensive og avanserte dei siste månadene. Medan det tidlegare var snakk om små grupper utstyrt med gevær, blir angrepa no utført av hundrevis av jihadistar, som ikkje berre kjem med kalasjnikovar, men også med granatar og bilbomber som blir brukte i sjølvmordsangrep.

På den andre sida står dårleg utstyrte regjeringsstyrkar frå Tsjad, Burkina Faso, Mali, Mauritania og Niger, og dessutan ein stor fransk styrke på 4.500 mann. I tillegg har FN utplassert ein styrke på 13.000 mann i Mali (MINUSMA), som sidan 2013 òg har hatt norsk deltaking.

Toppmøte utsett

Blodbadet på torsdag skjer få dagar før president Emmanuel Macron i Frankrike etter planen skal møte presidenten i Niger og andre leiarar i Sahel-regionen i Paris. Det møtet skulle eigentleg ha vore halde i desember, men vart utsett som følgje av det førre angrepet.

Den framtidige rolla til det franske militæret i kampen mot jihadistar er temaet for møtet med leiarane i dei tidlegare franske koloniar Burkina Faso, Tsjad, Mali, Mauritania og Niger.

(©NPK)