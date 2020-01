Minst ti drepne i bombeangrep mot moské i Pakistan

utenriks

Bombeangrepet fann stad i utkanten av hovudstaden i den urolege provinsen Balutsjistan fredag kveld.

Éin politibetjent vart drepen, og politiet etterforskar om han var målet for angrepet, ifølgje den lokale politisjefen Mohammad Ajmal.

Ein lege på eit sjukehus i Quetta seier at dei har fått 10 drepne og 16 såra.

Ingen tok umiddelbart på seg ansvaret for bomba, som gjekk av få dagar etter at to soldatar vart drepne av ei vegbombe i Quetta.

Hizbul Ahrar, ei utbrytargruppe frå pakistansk Taliban, tok på seg ansvaret for det angrepet.

Afghanske Taliban har eit sterkt nærvær i Quetta. Balutsjistan grensar til Afghanistan og Iran, og provinsen er òg åstad for eit mindre separatistopprør.

