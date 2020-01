Minst 15 drepne i moskéangrep i Pakistan

utenriks

Sjølvmordsbombaren slo til under kveldsbønna fredag i ein moské i utkanten av Quetta, hovudstaden i den urolege provinsen Balutsjistan.

Rundt 60 menneske var til stades då angrepet skjedde i moskeen, som ligg i eit folkerikt område, ifølgje Fida Mohammad, som deltok i kveldsbønna.

– Det var ein kraftig eksplosjon, folk skreik og sprang hit og dit. Mange vart skadde i panikken, seier Mohammad, som fortel at bomba gjekk av ved første rad få sekund etter at bønna starta.

Fordømmingar

Ein lege ved Sandeman-sjukehuset i Quetta seier at 15 offer vart drepne. Politisjefen i provinsen stadfestar dødstalet og seier at tilstanden er kritisk for minst tre av dei såra.

Ein imam og ein politibetjent er blant dei drepne. Politiet etterforskar om betjenten var målet for angrepet, ifølgje den lokale politisjefen Mohammad Ajmal. Statsminister Imran Khan fordømmer angrepet.

Moskeen er ein del av ein islamsk skule som blir driven av afghanske Taliban, opplyser pakistanske tenestemenn til DPA. Nyheitsbyrået skriv at både den afghanske militsen og pakistanske tenestemenn meiner leiaren ved skulen var målet for angrepet. Sheikh Hakim, som ifølgje DPA òg er ein framståande leiar i afghansk Taliban, skal ikkje ha vore til stades i moskeen.

IS hevdar å stå bak

Ifølgje etterretningsgruppa Site hevdar IS å stå bak moskébomba, som gjekk av få dagar etter at to soldatar vart drepne av ei vegbombe i Quetta.

Hizbul Ahrar, ei utbrytargruppe frå pakistansk Taliban, tok på seg ansvaret for det angrepet.

Afghanske Taliban har eit sterkt nærvær i Quetta. Balutsjistan er Pakistans største og fattigaste provins og grensar til både Afghanistan og Iran.

Balutsjistan har lenge vore åstad for angrep frå væpna islamistar og andre ekstremistar, og dessutan separatistar som kjempar for lausriving frå Pakistan.

