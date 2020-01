Löfven ber om innsyn i etterforskinga av styrten

utenriks

Blant offera for styrten var ti svenskar og 63 canadiarar. Löfven og Trudeau snakka saman om saka torsdag, etter at det vart kjent at flyet kan ha vorte skote ned.

– Vi er samde om at desse opplysningane ytterlegare aukar behovet for ei rask, fullstendig og open etterforsking. Vi var òg samde om at dei ramma landa treng ei moglegheit for å bidra med nasjonal ekspertise, og dessutan å bli gitt fullstendig innsyn i etterforskinga. Vi vil halde nær og kontinuerleg kontakt med resten av dei ramma landa, skriv Löfven i ein e-post til TT.

Den svenske statsministeren seier han òg har vorte samd med president Volodomyr Zelenskyj i Ukraina om tett samarbeid.

(©NPK)