Haftar avviser forslag frå Russland og Tyrkia om våpenkvile i Libya

I ei fråsegn via talsmann Ahmad al-Mesmari hevdar Haftar at ei gjenoppretting av den politiske prosessen og stabiliteten i landet berre kan sikrast ved «utrydding av terrorgrupper» og oppløysing av militsen som kontrollerer Tripoli.

President Vladimir Putin i Russland og den tyrkiske motparten Recep Tayyip Erdogan tok onsdag til orde for våpenkvile i Libya.

– Ei militær løysing på den pågåande konflikten i Libya vil berre føre til ytterlegare liding og endå større splitting blant libyarane. Å sikre ei umiddelbar våpenkvile er fremste prioritet for å kunne starte opp ein inkluderande libysk prosess under oppsyn av FN, sa dei to presidentane i ei felles fråsegn.

Ei våpenkvile må tre i kraft frå midnatt natt til søndag, heitte det i ei kunngjering.

Oljerike Libya har vore prega av kaos og anarki sidan opprørarar med luftstøtte frå Noreg og andre NATO-land i 2011 styrta regimet til Muammar Gaddafi. Sidan har ei rekke militsgrupper kjempa om makta i landet.

LNA-milits, ein til Haftar, som har basen sin i hamnebyen Benghazi, innleidde i april i fjor ein storstilt offensiv for å ta over hovudstaden Tripoli. Over 1.000 menneske er drepne og minst 100.000 er drivne på flukt under offensiven.

