Ein kvart million menneske bedne om å evakuere i Australia

Det blir òg gjort evakueringar i delstatane New South Wales og South Australia, men styresmaktene har ikkje gitt opp kor mange det gjeld, skriv Reuters.

Fredag møttest to store brannar i New South Wales og Victoria og utgjer no ein samla kjempebrann på grensa mellom delstatane, melder The New Daily Mail.

På ein pressekonferanse same dag sa statsminister Scott Morrison at han har gitt forsvaret beskjed om å vere klare, sidan brannfaren har auka i takt med temperaturauken i landet. Fleire stadar i Victoria er det meldt over 40 grader.

– Eg har gitt dei veldig klare instruksar om at dei skal stå klare til å ta affære og tilby støtte umiddelbart om det trengst, sa Scott.

Rundt 2.500 brannmenn kjempar ifølgje The New Daily Mail mot 134 brannar i dei ulike delstatane. 53 av brannane er det ikkje kontroll på.

Blant dei frivillige brannmennene er tidlegare statsminister Tony Abbott, som er klar for å kjempe mot brannane som nærmar seg det populære skianlegget i Snowy Mountains.

– Eg er ein av 70.000 frivillige. La oss håpe at vi alle held oss trygge og at vi gjer eit godt arbeid, seier Abbott.

Alpinanlegget har før brannane kjem gjort klart snøkanonane til anlegget. Planen er ifølgje Reuters å bruke kanonane til å pøse iskaldt vatn over dei tørre skiløypene.

Sidan brannane starta i september er nærare 100.000 kvadratkilometer svidd av, eit område større enn Troms og Finnmark.

Minst 26 personar har mista livet og over 2.000 hus er tapt. Det blir òg anslått at over 800 millionar dyr har omkomme i brannane, ifølgje Universitetet i Sydney.

