EU med ny oppfordring om å unngå ytterlegare konflikt i Irak og Iran

utenriks

Josep Borrell kalla inn til det ekstraordinære utanriksministermøtet nettopp på grunn av den auka spenninga etter dei siste hendingane i regionen. På direkte spørsmål om det fanst etterretning som viste at Iran kan har skote ned flyet som styrta onsdag, svarte Borrell at alle teoriar blir haldne opne.

– Det går føre seg ei etterforsking. Eg veit at nokre har fremja moglegheita for at dette ikkje var ei ulykke, men eg veit ikkje, sa utanrikssjefen.

Han var dermed langt meir forsiktig enn Nato-sjef Jens Stoltenberg eit par timar tidlegare.

Stoltenberg ville heller ikkje seie noko detaljert om etterretningsopplysningar, men sa han ikkje hadde grunn til å tvile på meldingar frå Nato-land om at flyet kan ha vorte skote ned av iransk luftvern, kanskje ved eit uhell.

– Må unngå valdsspiral

Borrell sa klart frå at målet er å dempe den spente situasjonen, og han bad alle partar vise atterhald.

– Regionen har ikkje råd til endå ein krig. Vi risikerer å setje på spel mange års innsats for å stabilisere Irak og kjempe mot IS.

– Vi må unngå ein valdsspiral som kan vere farleg for oss alle og øydeleggje mange års arbeid, sa Borrell på ein pressekonferanse fredag kveld.

Borrell seier han kom ut av møtet med eit tydeleg mandat for framleis diplomatisk innsats og kontakt med alle partar for å fremje dialog og ei regional politisk løysing.

Han er òg opptatt av å verne atomavtalen med Iran og bad landet umiddelbart om å rette seg etter alle punkta i avtalen.

Borrell har invitert Irans utanriksminister Mohammad Javad Zarif til Brussel, men ein dato for besøket er enno ikkje sett.

Libya

Utanriksministrane diskuterte òg situasjonen i Libya då dei var samla.

– Det er ei krise som kan komme ut av kontroll, og vi er samde om å trappe opp innsatsen før det er for seint, sa Borrell. Den vanskelege tryggingssituasjonen i Libya gjorde at han måtte avlyse eit planlagt besøk tidlegare i veka.

FNs spesialutsending var gjest på møtet og åtvara mot fleire risikofaktorar i Libya: terrorisme, migrasjon og fare for regional destabilisering.

(©NPK)