Svensk direktør tiltalt for drap på norsk kvinne

Mannen vart arrestert i august.

– Eg har tiltalt mannen for drap på sambuaren sin i bustaden til paret. Den tiltalte mannen nektar for lovbrotet, men seier at han ikkje har noka minne av hendinga. Vi har derfor lagt eit puslespel med hjelp av framfor alt tekniske bevis for å greie ut kva som har skjedd, seier aktor Christina Voigt.

Kvinna vart funnen død i leilegheita etter at naboar høyrde skrik og bråk. Dei skal òg ha sett at ein kniv vart kasta. Likevel tok det drygt to timar frå politiet fekk beskjed til dei var på plass.

Det er opna etterforsking for å kartleggje mogleg tenestefeil hos politiet.

Ifølgje Aftonbladet var mannen toppsjef i eit konsern som omsette for hundretals millionar svenske kroner.

