Sorg blant iranarane i Canada etter flyulykka i Iran

utenriks

Universitetsprofessorar, studentar, ein familie på fire og eit nygift par var blant canadiarane som døydde då Boeing 737-flyet til Ukraine International Airlines med 176 menneske om bord krasja utanfor Teheran onsdag morgon.

– Alle er i sjokk no, seier Kavoss Zadeh som bur i Torontos Little Tehran-nabolag. Han har budd i Canada i over 30 år og seier han kjente mange av dei som døydde i flystyrten. Over 210.000 canadiarar er av iransk avstamming.

– Nokon av dei var tannlegar, legar, høgt utdanna menneske, seier supermarknadseigaren Zadeh.

Rimeleg rute

Til saman 138 av dei 167 passasjerane på flyet var på veg til Canada og skulle byte fly i Kiev. Sidan det ikkje finst direktesamband frå Nord-Amerika til Iran, er ruta til det ukrainske flyselskapet eit rimeleg og populært alternativ. Flyet frå Kiev til Toronto gjekk nesten tomt etter ulykka onsdag.

Dei fleste av dei 63 canadiarane var folk med iransk bakgrunn som hadde vore i Iran for å besøkje familie, medan mange av dei 82 iranarane som døydde, var utvekslingsstudentar på canadiske universitet.

30 av dei omkomne budde i Edmonton, blant dei to universitetsprofessorar og deira to døtrer.

Tilbyr teknisk hjelp

Statsminister Justin Trudeau i Canada lova at regjeringa hans vil gjere det dei kan for å finne ut kvifor flyet krasja. Han sa at Canada har tilbode Iran teknisk assistanse i granskinga, sjølv om det kan bli vanskeleg etter at Canada braut dei diplomatiske sambanda med Iran og stengde ambassaden i Teheran i 2012.

Dei fleste av iranarane i Canada fekk vite om ulykka medan dei sat framfor fjernsynet og følgde med på utviklinga i Iran og Irak etter at USA likviderte ein av toppgeneralane i Iran i Bagdad og Iran svarte med å skyte rakettar mot to amerikanske basar i Irak.

Sjølv om flyet styrta berre nokre få timar etter det iranske angrepet, er det ikkje noko som tyder på at det vart skote ned.

Svarte boksane funne

Dei såkalla svarte boksane med ferdsskrivar og taleregistrator er funnen, men Iran seier at dei ikkje vil la amerikanske Boeing få undersøkje dei, slik det er vanleg at flyprodusentar får gjere etter ulykker.

Flyekspertar er skeptiske til den første forklaringa til Iran om at flyet styrta på grunn av eit teknisk problem. Kort etter styrten sa ein talsmann for samferdselsstyresmaktene i Iran at det var ein brann i ein av motorane til flyet og at piloten mista kontrollen.

– Eit eller anna uvanleg skjedde, seier samferdselsminister Marc Garneau i Canada.

Av dei 167 passasjerane var det òg mellom ti og 17 svenskar, to ukrainarar, fire afghanarar og tre britar. Ifølgje Aftonbladet var det to svenske gutar på sju og ni år og ei svensk jente på 15 om bord i flyet.

Sorg i Kiev

Heile mannskapet på ni var ukrainarar, og i Kiev møtte mange av dei tilsette til flyselskapet fram på flyplassen for å tenne stearinlys og legge blomstrar framfor portrett av flygarane og kabinbesetninga.

– Eg kjente dei alle saman, sa Artem, ein av pilotane til selskapet, medan han la ein bukett med roser føre portretta av kollegaene. Han sa han hadde møtt dei før avgangen til Teheran.

– Dei var bekymra og fortalde at dei hadde ei dårleg magekjensle, sa han.

Nytt slag for Boeing

Ulykka er eit nytt slag for kriseramma Boeing, og aksjekursen til selskapet fall kraftig etter nyheita om at det berre tre år gamle flyet hadde styrta.

Ulykkesflyet var ei 737-800-maskin, forløparen til 737 MAX-flyet som vart sett på bakken i fjor etter to ulykker i Etiopia og Indonesia der 346 menneske mista livet.

800-modellen blir rekna for å vere ein påliteleg arbeidshest som det er tusen av rundt om hos flyselskapa i verda, mellom anna både i Norwegian og SAS.

(©NPK)