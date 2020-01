Salvadoransk politikar arrestert etter utvising frå USA

utenriks

Roberto Silva Pereira var medlem av nasjonalforsamlinga i El Salvador for eit konservativt parti, men vart fråtatt immuniteten då han vart sikta for muting og kvitvasking. Han rømde i 2007 til USA før han kunne stillast for retten.

Silva Pereira vart arrestert av immigrasjonsstyresmaktene i California. Han søkte asyl, men søknaden vart avvist og han vart send tilbake til El Salvador.

Silva Pereira sit no fengsla i høgtryggingsfengselet i landet og blir sikta for å ha muta tenestemenn til å gi kontraktar til selskap han kontrollerte. Deretter kvitvaska han beløp tilsvarande 14 millionar dollar han hadde tent på opplegget.

