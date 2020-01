Reuters: Ukraina ønskjer å leite etter moglege restar frå russisk rakett der fly styrta i Iran

utenriks

Ukrainske etterforskarar kom til Iran torsdag morgon for å hjelpe iranarane med etterforskinga etter at 176 personar omkom då flyet styrta like etter avgang frå den internasjonale flyplassen i Teheran.

Reuters melder torsdag formiddag at Ukraina ønskjer å leite etter moglege restar frå ein russisk rakett der flyet styrta.

Flyet styrta 4–5 timar etter at Iran natt til onsdag fyrte av missil mot amerikanske basar i Irak.

Vestlege etterretningstenester trur likevel ikkje at flyet vart skote ned, ifølgje ei canadisk tryggingskjelde som Reuters har snakka med.

