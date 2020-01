Rapport: Ukrainsk fly prøvde å vende tilbake til Teheran

utenriks

Det er iranske luftfartsstyresmakter som torsdag la fram den førebelse rapporten.

Dei iranske etterforskarane seier at flygarane ikkje tok kontakt med flygeleiarane for å få hjelp. Dei fastslår òg at flyet var i full fyr rett før det styrta, og at det oppstod eit massiv eksplosjon då flyet trefte bakken.

Dette er i tråd med ein video publisert av det iranske nyheitsbyrået ISNA onsdag som viser eit brennande objekt på himmelen og ein etterfølgjande eksplosjon. Det er ikkje stadfesta at videoen viser flyet.

President Volodymyr Zelenskyj i Ukraina opplyste torsdag at ukrainske etterforskarar har komme til Iran for å hjelpe iranarane. Han seier òg at han planlegg å ringe den iranske motparten sin Hassan Rouhani for å snakke om styrten og etterforskinga.

Flyet frå Ukraine International Airlines styrta like etter avgang frå den internasjonale flyplassen i Teheran tidleg onsdag morgon. Det var av typen Boeing 737–800 og knapt fire år gammalt. Alle dei 176 personane om bord omkom.

Dei såkalla svarte boksane med ferdsskrivar og taleregistrator er funnen, men Iran har sagt at dei ikkje vil la amerikanske Boeing få undersøkje dei, slik det er vanleg at flyprodusentar får gjere etter ulykker.

Ulykkesflyet var ei 737-800-maskin, forløparen til 737 MAX-flyet som vart sett på bakken i fjor etter to ulykker i Etiopia og Indonesia der 346 menneske mista livet.

(©NPK)