Kjelder: USA trur fly i Iran vart skote ned ved eit mistak

Det opplyser anonyme kjelder til amerikanske medium.

Flyet som styrta i Iran like etter avgang onsdag, vart truleg skote ned av eit iransk rakettforsvarssystem ved eit mistak, hevdar ei Pentagon-kjelde. Også ei høgtståande etterretningskjelde i USA og ei irakisk etterretningskjelde gir opp desse opplysningane overfor Newsweek.

– Eg har mine mistankar, sa USAs president Donald Trump då han fekk spørsmål om flystyrten under eit pressetreff i Det kvite hus torsdag. Presidenten sa at han ikkje trur flystyrten hadde noka mekanisk årsak og at han ikkje ønskjer å seie noko meir om saka.

– Flyet flaug over eit uroleg område og noko fælt skjedde, sa Trump.

Luftvernsystem

Boeing 737-800-flyet frå Ukraine International Airlines styrta berre minutt etter avgang frå flyplassen i Teheran onsdag morgon. Alle dei 176 om bord mista livet.

Flyet vart visstnok treft av eit missil skote ut frå eit russiskprodusert luftvernsystem kalla Tor M-1, i Nato kjent som Gauntlet, opplyser dei tre kjeldene til Newsweek.

To Pentagon-kjelder meiner hendinga skjedde ved eit mistak som følgje av at det iranske rakettforsvarssystemet truleg hadde vorte aktivert etter at Iran hadde angripe to militærbasar i Irak med missil. Missilangrepet mot basane var svar på at USA likviderte den iranske generalen Qasem Soleimani i Bagdad 3. januar. Flystyrten fann stad nokre timar etter angrepet mot militærbasane.

To ikkje namngitte amerikanske tenestemenn seier til nyheitsbyrået AP at det er «svært sannsynleg» at Irans luftforsvarssystem skaut ned flyet. Dei viser til opplysningar frå amerikansk etterretning, utan å utdjupe.

Johnson bekymra

USAs sentralkommando, som har Pentagons oppsyn med Midtausten, avviser å kommentere saka overfor Newsweek.

Storbritannias statsminister Boris Johnson ser med «stor bekymring» på saka og krev ei «fullstendig, truverdig og open» etterforsking for å finne ut kvifor flyet styrta. Det opplyste kontoret hans torsdag etter at Johnson hadde snakka med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på telefon.

Onsdag byrja det å sirkulere bilete som visstnok viste delar av eit Tor M-1-missil som skal ha vorte funne i ein forstad sørvest for Teheran. Torsdag sa leiaren til det ukrainske Tryggingsrådet Oleksij Danylov at antimissilsystemet er ein av fleire ulike årsaksteoriar som Ukraina no ser nærare på. Andre moglege teoriar er samanstøytar med drone, teknisk svikt eller terrorangrep.

